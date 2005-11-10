Liberali ha esordito da titolare con il Como in Serie A, può fare il bis anche in Champions
Dimitri Conti
Nell'ultimo fine settimana di Serie A il Como ha scoperto il talento di Mattia Liberali, che all'esordio da titolare con i biancoblu ha subito lasciato il segno, realizzando il primo gol della partita vinta dai lariani con il punteggio di 1-3 al Franchi sul campo della Fiorentina.
Le assenze liberano spazio
Per il fantasista classe 2007, tra l'altro, potrebbe non essere finita qui. Perché domani il Como ospiterà il Manchester United per la partita valida per la 3^ giornata della Fase Campionato di Champions League, e per Liberali potrebbe davvero arrivare anche la prima da titolare nella massima competizione europea per club. Lo scrive l'edizione di oggi de Il Giorno, ricordando come Fabregas debba infatti fare i conti con assenze ingombranti davanti, su tutte quelle di Kean e Diao.