Liberali: "Il Como non guarda molto all'età. Qua tanti giovani che possono crescere"

Mattia Liberali si è sbloccato questo weekend, segnando contro la Fiorentina il gol del momentaneo 1-0. Il fantasista del Como ha parlato così a Cronache di Spogliatoio del suo nuovo club, nel quale è approdato in estate: "Qua ci sono un sacco di giovani e giocatori che possono crescere tanto e su cui il Como fa tanto affidamento, non guarda molto all'età".

Il disegno è una sua passione. La rappresenta anche dentro il rettangolo di gioco?

"Sicuramente in campo giochiamo in modo molto pulito e bello da vedere, ma la cosa importante è essere distaccati a casa per poter dividere bene le due cose e rilassare il corpo. Il disegno mi aiuta a staccare, prendermi il mio tempo. Mia mamma è brava, un giorno mi sono messo lì…".