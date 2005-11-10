Liberali: "Il Como non guarda molto all'età. Qua tanti giovani che possono crescere"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 22:52Serie A
autore Alessio Del Lungo
19.10.2026 22:52Serie A
Il calciatore classe 2007 spiega: "Giochiamo in modo molto pulito. Una passione? Il disegno, mi aiuta a staccare e a prendere tempo".
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Mattia Liberali si è sbloccato questo weekend, segnando contro la Fiorentina il gol del momentaneo 1-0. Il fantasista del Como ha parlato così a Cronache di Spogliatoio del suo nuovo club, nel quale è approdato in estate: "Qua ci sono un sacco di giovani e giocatori che possono crescere tanto e su cui il Como fa tanto affidamento, non guarda molto all'età".
Il disegno è una sua passione. La rappresenta anche dentro il rettangolo di gioco?
"Sicuramente in campo giochiamo in modo molto pulito e bello da vedere, ma la cosa importante è essere distaccati a casa per poter dividere bene le due cose e rilassare il corpo. Il disegno mi aiuta a staccare, prendermi il mio tempo. Mia mamma è brava, un giorno mi sono messo lì…".
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