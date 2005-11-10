Como, Liberali incanta: gli osservatori della Nazionale lo seguono. Mancini suo estimatore

In Fiorentina-Como è sbocciato un fiore. Di quelli rari, che non si trovano in circolazione tanto facilmente, per di più italiano tra le fila di Cesc Fabregas: Mattia Liberali. Autore di una prestazione eccezionale alla sua prima da titolare in Serie A con la maglia biancoblù, il talento lariano ha firmato la sua prima rete nel massimo campionato italiano in carriera con un sinistro fatato che ha bucato De Gea e contribuito a regalare tre punti alla squadra. Un primo grande passo per dimostrare a Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, di meritare una possibilità.

Destinato all'azzurro?

In realtà il ct degli Azzurri è un grande estimatore del 19enne di Lissone. Già qualche mese fa Mancini aveva visionato dal vivo il playoff tra Monza e Catanzaro, quando ancora Liberali militava nella squadra giallorossa in prestito dal Milan. Risultato? Il tecnico di Jesi ha confidato ai suoi collaboratori un futuro luminoso per il fantasista che oggi gioca nel Como. Un vero rimpianto per i rossoneri, che già nell'estate del 2025 si erano lasciati scappare il ragazzo con la cessione a titolo gratuito al Catanzaro e il 50% sulla futura rivendita. Una percentuale che si è tradotta in soli 3 milioni per le casse rossonere, dato che l'agente Alessandro Lucci aveva fatto inserire nell'accordo con i calabresi una clausola rescissoria da 6 milioni.

Il retroscena

Il proprietario del Diavolo, Gerry Cardinale, spinto dalla richiesta esplicita di Ruben Amorim di riportare a casa Liberali non è tuttavia riuscito a riportarlo a Milanello nemmeno questa estate. Il classe 2007 ha preferito cedere al corteggiamento di Fabregas e del Como. Oggi, invece, gli osservatori di Mancini lo stanno già monitorando da vicino in vista dei match di Nations League contro Belgio e Francia a metà novembre. Lo riferisce TuttoSport.