Lille, Giroud nella storia della Ligue 1: entra nella cerchia dei marcatori quarantenni

Olivier Giroud continua a scrivere la storia del calcio francese. Con il rigore trasformato nella sfida tra Lille e Brest, terminata 1-1, l'attaccante è diventato, a 40 anni e 17 giorni, il quinto giocatore capace di segnare in Ligue 1 dopo aver compiuto quarant'anni. Il gol, realizzato al 64' con il sinistro e l'aiuto della traversa, ha permesso al Lille di evitare la sconfitta casalinga. Un risultato importante per la squadra, ma soprattutto un traguardo personale per l'ex centravanti della nazionale francese, che ha commentato con semplicità il nuovo record: "Va bene, tanto meglio se li raggiungo".

Gli altri marcatori over 40: Courtois detiene il record

Prima di Giroud, soltanto quattro giocatori erano riusciti a segnare in Ligue 1 dopo aver compiuto quarant'anni. Il primo è stato lo spagnolo Salvador Artigas, autore di un gol con il Rennes contro il Reims a 40 anni e 76 giorni, il 10 maggio 1953. Segue il brasiliano Dante, a segno con il Nizza contro lo Strasburgo a 40 anni e 193 giorni, il 28 aprile 2024. C'è poi Benjamin Nivet, che realizzò una rete con il Troyes contro il Caen a 41 anni e 116 giorni, il 28 aprile 2018. Il primato assoluto appartiene però a Roger Courtois, che segnò con l'AS Troyes-Savinienne contro il Lens il 3 giugno 1966, all'età di 44 anni e quattro giorni. Come Artigas, anche Courtois aveva già intrapreso la carriera da allenatore, tornando occasionalmente in campo.

Giroud unico quarantenne a segno nei top 5 europei

Il traguardo del francese assume ancora più valore se si allarga lo sguardo ai cinque principali campionati europei. In questa stagione, Giroud è infatti l'unico giocatore ad aver segnato dopo aver compiuto quarant'anni. Tra i suoi coetanei illustri c'è Luka Modric, che ha compiuto 41 anni il 9 settembre e che, dopo sei presenze in Serie A, è ancora alla ricerca del primo gol stagionale con il Milan. Anche Edin Dzeko, quarantenne dal 17 marzo e attualmente allo Schalke 04, non ha ancora trovato la rete in Bundesliga. Giroud, che ha annunciato l'intenzione di concludere la proprio carriera professionistica al termine di questa stagione, potrebbe migliorare ulteriormente il proprio piazzamento nella classifica dei marcatori più anziani della Ligue 1. Se segnasse nell'ultima giornata, in programma il 29 maggio 2027 contro il Le Mans, avrebbe 40 anni e 241 giorni: resterebbe comunque sotto il primato di Teddy Sheringham, che realizzò il suo ultimo gol in Premier League a 40 anni e 268 giorni.