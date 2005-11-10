Il Lille vince grazie a Giroud, in gol ancora a 40 anni: "Ho detto che è il mio ultimo anno..."

Ci crediate o meno, non è solamente Cristiano Ronaldo a segnare a valanga anche in età avanzata. A 40 anni infatti Olivier Giroud ieri ha deciso il derby del Nord di questo venerdì tra Lilla e Lens in Ligue 1 (1-0), mettendo a segno il gol della vittoria all'86° minuto. Entrato in campo a 20 minuti dalla fine, l'ex Milan ha approfittato di un pallone respinto nella sua zona da Risser, su una potente conclusione di Bentaleb, per far tremare la rete e far esplodere lo stadio Pierre-Mauroy.

A fine gara tutti gli sguardi erano rivolti verso il centravanti francese che ha consegnato tre punti nelle mani di Davide Ancelotti, salendo al 2° posto provvisorio in classifica del campionato francese. Qual è il suo segreto di longevità? Lui ha risposto: "Se vuoi durare, devi fare il lavoro duro", quanto detto ai microfoni di Ligue 1+. "Aiuta a farsi trovare pronti quando l'allenatore ti chiama in causa". In questa stagione ha raggiunto quota 3 reti in 11 partite, saltando solamente il match contro il Monaco: "Ho detto all'allenatore che mi sentivo bene", ha spiegato.

"Ho detto al mister che l'head performance coach (capo preparatore atletico) mi ha riferito che sono stato io ad aver corso di più contro il PSG a inizio stagione. L'anno scorso ho fatto 14 km contro il Belgrado, dato che eravamo andati ai tempi supplementari. Mi sento bene", ha rivelato Giroud. "Non è perché ho detto che è probabilmente il mio ultimo anno che non bisogna fare affidamento su di me. Al contrario, spronerò i ragazzi a dare ancora di più il massimo. È un bene per noi, per la squadra e per l'allenatore avere uno che non molla niente in qualsiasi circostanza. Si continua finché c'è il divertimento e il corpo ti permette di proseguire. Darò il 100% fino alla fine della stagione", ha promesso.