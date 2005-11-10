Giroud sfida l'Arsenal all'Emirates e si emoziona: "Non si sono dimenticati di me"

Olivier Giroud ieri è entrato al 78' di Arsenal-Lille, tornando così a giocare all'Emirates Stadium contro i Gunners, sua ex squadra. Intervistato da Canal+, l'attaccante non ha nascosto tutta la sua emozione: "I tifosi sono stati fantastici... Quelli del Lille hanno cantato il mio coro e pure quelli inglesi. Mi sono preso del tempo per fare un piccolo giro dello stadio, è stato fantastico".

Tanti ricordi

Per Giroud è impossibile non tornare con la mente agli anni passati: "Ripeto, è stata una sensazione fantastica, con emozioni molto particolari. Ho trascorso cinque anni e mezzo qui, non si sono dimenticati di me. È questo il bello degli inglesi. Avrei preferito che portassimo a casa qualcosa, anche un punto, ma sono felice di essere tornato al mio vecchio club".