live Atalanta, Gasperini: "Il clima degli ultimi giorni? Freddo e piovoso"

18.00 - Tra pochi minuti il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Ajax.

18.15 - È iniziata la conferenza stampa dell'allenatore nerazzurro.

Come commenta il nuovo premio? Ci fa un po' il punto della situazione sui convocati?

"È un riconoscimento prestigioso a livello mondiale, ma è rivolto a tutte le componenti, società e giocatori. È una cosa importante a livello mondiale, è un qualcosa di straordinario. Domani cercheremo di fare il meglio contro un mostro sacro europeo. Sono rimasti fuori Miranchuk e Pasalic, abbiamo recuperato tutti".

Cosa cambia rispetto a sabato?

"Domani è una partita decisiva per andare avanti in Champions, ma abbiamo già un piede in Europa League. Da giovedì possiamo programmare la stagione in campionato. L'Atalanta è in una situazione ottima, dobbiamo pensare a questo tipo di gara. Poi ci sarà il tempo per ripartire in campionato e fare una stagione importante".

Il clima come è stato in questi giorni dopo quanto è successo?

"Non è mai stato un problema nostro, il clima è stato freddo e piovoso (ride, ndr). È sempre stata nostra intenzione rimanere compatti".

Loro giocheranno all'attacco. Lei cosa pensa?

"Viste le condizioni del campo è stato meglio per noi non disputare la partita per evitare problemi di ogni natura. Loro attaccano sempre, come all'andata. C'è stato un rigore decisivo, abbiamo rincorso il risultato. Anche in una situazione di difficoltà siamo riusciti a recuperare una gara, contiamo di riproporci anche domani".