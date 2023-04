live Bologna, Motta: "I due rigori? Non sono episodi da fischiare. Pareggio giusto"

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, siederà a breve in sala stampa per la consueta conferenza post partita al termine della sfida conro il Milan, gara terminata sull'1-1. A segno Sansone e Pobega.

17.25 - Inizia la conferenza di Motta

Vi siete abbassati troppo nel primo tempo, potevate gestirla meglio? Pioli ha detto che ci sono due rigori netti per il Bologna...

"Sui due rigori ora ditemi: nella giocata su John, dove deve mettere il braccio? Dobbiamo chiedere ai magazzinieri di mettere le tasche nei pantaloni dei giocatori? Sull'episodio di Rebic non ditemi che un contatto del genere è rigore. Detto ciò, non voglio soffermarmi su questo. Oggi si è giocata una bella partita, contro una grande squadra, Nel primo tempo hanno fatto meglio, noi ci siamo abbassati troppo, mentre nel secondo tempo abbiamo occupato meglio il campo, ci siamo alzati e siamo riusciti a creare gioco. Il pareggio è giusto, non entriamo in questi episodi".

Il gioco dei centrocampisti rossoblù è migliorato nel secondo tempo?

"Si, ma abbiamo anche cambiato qualcosa tra il primo e il secondo tempo. Nel secondo tempo è cambiata tutta la partita, anche loro hanno modificato alcune situazioni. Noi abbiamo sicuramente fatto meglio nella ripresa, tirando fuori le nostre qualità".

Un commento sul pubblico?

"Fantastico! Un ambiente così fa vivere sensazioni meravigliose e questo è grazie al lavoro di tutti, dentro e fuori dal campo. Questo è un pubblico che trascina, anche oggi ci ha dato una grande mano sul finale".

Secondo lei c'è fallo su ballo Touré nel vantaggio del Bologna?

"Sinceramente non l'ho visto".

Zirkzee vi ha aiutato a guadagnare metri, detto che Sansone ha fatto il suo

"Il primo gol è fantastico, perché Sansone ha fatto tutto bene. Oggi abbiamo affrontato l'ultima squadra campione d'Italia, costruita per giocarsi lo scudetto e fare bene in Champions. Zirkzee, Moro e Medel sul finale ci hanno aiutato molto, hanno dato freschezza ed energia alla squadra".

Come ha dato brillantezza a questo Bologna? Arnautovic non rientra nel progetto?

"Marko è infortunato. La brillantezza non l'ho data io, è merito dei ragazzi. Ho la fortuna di lavorare in un Club che ti fa alzare la mattina con la voglia di fare del tuo meglio, fatto di giocatori che ogni giorno hanno voglia di darti il massimo per fare sempre meglio. La nostra brillantezza oggi è il poter competere contro certe squadre, ma non è sufficiente: abbiamo l'ambizione di migliorarci ancora".

La fascia da capitano a Dominguez cosa vuole dire per lui?

"Se lo meritava, ha tutte le caratteristiche per fare il capitano. In questo momento può assumersi questa responsabilità. Oggi ha fatto una grande prestazione, può migliorare nella fase offensiva, negli ultimi metri... ma ha sempre grande energia e trasmette a tutti lo spirito giusto".

Il Bologna sta facendo molto bene con le grandi. C'è qualcosa di particolare che dice ai ragazzi?

"Noi pensiamo molto a noi stessi, a cosa dobbiamo migliorare ecc. Ovviamente a seconda dell'avversario ci adattiamo al suo gioco, ma cerchiamo di dare comunque molta importanza al nostro calcio, alla nostra maniera di difendere..."

17.38 - Termina la conferenza.