live Fiorentina, Italiano: "L'atteggiamento ha fatto la differenza tra noi e il Bologna"

17.20 - Tra poco Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla in conferenza stampa dopo il successo interno sul Bologna.

17.35 - Inizia la conferenza stampa.

Qual è la notizia migliore di oggi?

"Il morale, la classifica ed aver battuto una squadra forte, che arrivava con una condizione mentale diversa dalla nostra. Eravamo obbligati a vincere, oggi hanno fatto la differenza la voglia, il furore. Altre volte avevamo fatto meglio con la palla tra i piedi, oggi però questi aspetti hanno primeggiato e siamo tornati alla vittoria. Conta l'atteggiamento, ha fatto la differenza".

Un bilancio con l'arrivo della sosta.

"Avessimo messo certi aspetti, non avremmo perso tre partite di fila. Quando non vinci, puoi anche cercare di non perdere. Questa regola ancora non l'abbiamo capita, la classifica poteva essere diversa. Abbiamo preparato questa partita in 18, 20 ore. Poco tempo, bravi i ragazzi".

Ci spiega qualche sua mossa tattica?

"Kouame non stava mettendo in difficoltà l'esterno basso. Questo ci ha fatto sfruttare la vivacità di Jorko. Dietro purtroppo Quarta non ne vuole sapere di fare il terzino, ho preferito mettere Biraghi e Ranieri che sono più abituati. A destra abbiamo problemi, seri: Parisi è adattato e lo ringrazio, ma se l'avversario non gli lascia libero il binario può andare in difficoltà".

Sente di aver vinto la sfida con Motta?

"No, è l'aspetto mentale che fa troppo la differenza. Loro avevano giocatori in grande condizione, esaltati dall'inizio di stagione. Verso la fine della partita abbiamo pagato la paura di non riuscire a tenere botta. La partita è stata equilibrata e decisa da episodi, loro hanno trovato un rigore quando non gli stavamo concedendo niente, noi abbiamo sfruttato poi un episodio. Se abbiamo vinto è per l'atteggiamento, forse su questo punto di vista li abbiamo battuti".

Vi ha aiutati il clima sugli spalti di oggi?

"A volte abbiamo trascinato noi lo stadio. La Fiesole è una spinta per noi nelle difficoltà e contro la Juve ci è mancato veramente quell'ulteriore valore. Contenti di aver regalato alla gente di Firenze questa vittoria e di essere ripartiti. Se avremo sempre questo clima, tutti insieme possiamo mettere in difficoltà ogni avversario. Mi auguro di ritrovare sempre un Franchi così caldo".

17.42 - Termina la conferenza stampa.