Fonseca: "Chi non ha coraggio non può giocare con noi. Ricorso 3-0? Sono fiducioso"

14.15 - Genoa-Roma è l'ultima partita dei giallorossi prima della sosta per le Nazionali e la squadra di Fonseca vuole chiudere da imbattuta questo filotto di 7 gare in 20 giorni. Il portoghese perde Dzeko per Covid e alle 14.30 parlerà in conferenza stampa da Trigoria. Di seguito le sue parole:

14.38 - Inizia la conferenza stampa

Come sarà la fase offensiva della Roma senza Dzeko?

"Dzeko e Borja sono diversi, sappiamo l'importanza di Edin per noi ed era in ottima forma. Domani non c'è possibilità di schierarlo e ci sarà Borja, l'importante è che le intenzioni della squadra non cambino. L'obiettivo è lo stesso".

Un giocatore che arriva in questo contesto non dovrebbe essere già pronto?

"La Serie A è un campionato diverso. Uno come Pedro che è molto esperto ci mette meno, un giovane ci metto di più. E' stato così con Borja, Carles Perez e Villar. Abbiamo bisogno di tempo per i giovani".

E' fiducioso sul ricorso di lunedì?

"Non abbiamo avuto alcun vantaggio, è stato un errore ma la pena non può essere la stessa se non trai vantaggio. Sono fiducioso".

Tamponi della Lazio?

"Io posso parlare di quello che succede qui, non di loro".

Teme che la Roma possa cedere come nella passata stagione?

"Non posso saperlo, adesso è importante la partita contro il Genoa".

Mister una riflessione: i giocatori si trovano bene anche se cambiano gli spazi in mezzo al campo...

"Abbiamo giocatori che cercano maggiormente lo spazio, la profondità e altri che sono più pronti nel cominciare la nostra costruzione. In questo momento sta capendo ciò che serve da fare".

State pensando di trattenere i giocatori e non mandarli in nazionale?

"Decidono le autorità competenti".

Riproporrà il modulo a 2 punte? Chi giocherà accanto a Borja Mayoral?

"Con il Cluj ho giocato a 2 punte non per Borja Mayoral, ma per gli avversari. È stata una strategia".

Ancora troppi errori in uscita bassa...

"Prepariamo le partite in funzione dell'avversario, un conto quando si pressa uomo a uomo o a zona. Le intenzioni della squadra dipendono dai nostri avversari. Nella mia squadra voglio coraggio, voglio che si giochi anche nei momenti di pressione. Chi non ha coraggio non può giocare in questa squadra".

Tre partite senza subire gol, cosa è cambiato?

"Non è giusto elogiare solo la difesa, se davanti non si pressa bene anche per i difensori diventa tutto più complicato. Tutti i calciatori sono disponibili nel pressing, è merito di tutti".

Che voto dà alla Roma per il momento?

"Per il momento abbiamo fatto bene, ma il passato non è importante se non possiamo costruire il futuro.Dobbiamo capire che stiamo intraprendendo un buon cammino ma dobbiamo continuare così".

14.50 - Termina la conferenza stampa