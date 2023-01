LIVE TMW - Inter, Inzaghi: "Arbitro? Dopo Monza mi sono ripromesso di non parlarne più"

live Inter, Inzaghi: "Arbitro? Dopo Monza mi sono ripromesso di non parlarne più"

vedi letture

22.50 - L'Inter torna a vincere e si prepara alla Supercoppa. Simone Inzaghi commenta in conferenza stampa l'1-0 al Verona: diretta testuale a cura di TMW.

23.28 - Inizia la conferenza stampa.

Come mai ha fatto alzare De Vrij e poi entrare Carboni?

"Perché due minuti prima, nell'azione in cui Bastoni ha avuto qualche difficoltà, mi sembrava avesse difficoltà. Poi il ragazzo mi ha detto ok e abbiamo continuato così".

L'arbitro di stasera è sembrato peggio di Sacchi.

"Io mi sono ripromesso, dopo quello che è successo a Monza, di non parlarne più. Riguarderò gli episodi, li ho visti di sfuggita prima di venire da voi".

Avete bisogno di avere grandi rivali?

"Chiaramente l'avversario ti stimola, in questo momento in cui ho delle rotazioni limitate la squadra è stata in campo, concentrata, ha fatto gol subito, il raddoppio ci è stato tolto ed è rimasta concentrata contro un avversario in salute. Anche stasera si è dimostrato uno che ci ha dato filo da torcere":

Come risponde alle dichiarazioni di Gagliardini?

"L'importante è che faccia bene in campo. Ha grande considerazione da parte di tutti, è un professionista serio, che lavora molto bene. Ha avuto qualche problemino nell'ultimo anno, ma ha sempre stretto i denti, garantendo il proprio apporto".

23.33 - Conclusa la conferenza stampa di Inzaghi