live Milan, Pioli: "De Ketelaere assente per situazioni di mercato"

vedi letture

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conerenza stampa dopo la prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi che si è disputato a Monza.

Come valuta il Milan contro il Monza?

“Non possiamo essere ancora prefetti, non lo siamo. A differenza della gara col Barcellona ho visto cose più positive che negative. Su altre cose dobbiamo lavorare”.

Reijnders ha impressionato…

“Giocatore intelligente e che fa giocare bene la squadra, mi piace come gioca il centrocampo, abbiamo ragazzi con caratteristiche diverse”

De Ketelaere assente?

“Non c’era stasera perché ci sono situazioni di mercato, ci si aspettava molto da lui, non è riuscito a dare tutto quello che può. Si tratta di capire la situazione migliore per noi e per lui”.

Sul mercato…

“La società ha operato bene, mi piace lo spirito della squadra, abbiamo le qualità giuste per giocare bene il calcio che piace a noi. Poi c’è il campo che dà i giudizi, ma io sono entusiasta di allenare questa squadra”.

Le voci su Krunic...

“Il centrocampo così com’è mi piace, e così per me sarebbe al completo. Voci su Krunic? Secondo voi faccio giocare un giocatore che non si allena bene o con la testa da un'altra parte? Lui con gli atteggiamenti mi dice altro. Non sono le parole che contano ma gli atteggiamenti e Rade su questo non ha mai sbagliato".

I nuovi contro il Trento

“I nuovi li vedremo dall’inizio, al massimo 45 minuti. Partiamo con l’obiettivo di arrivare in alto, ci sono 5-6 squadre che puntano al titolo”.