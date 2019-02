LIVE TMW - Rapid, Schwab: "Gara aperta, possiamo ribaltare l'1-0"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

17.39 - Terminata la conferenza

Cosa farete se verrete eliminati? - "E' sempre un grande dispiacere pensare di perdere ed essere eliminati"

Che atteggiamento a avrete omani in campo? - "E' importante puntare sulla fase difensiva per poter colpire poi a gara in corso. Sappiamo che anche la loro difesa è molto forte, dovremo riuscire a fare gol prima che il tempo diventi minimo"

Vi hanno seguiti in 5mila... - "Dimostra quando sia grande la famiglia del Rapid. Sarà una grande esperienza anche per loro. Bello avere a supporto così tanti tifosi"

Cosa vi aspettate da questa gara? - "Mi interessa poco delle critiche, affrontare l'Inter non è facile. Dovremo essere ordinati in campo, all'andata in parte ci siamo riusciti. Normali le difficoltà contro un avversario tanto forte. Domani vogliamo ribaltare il risultato. La partita è aperta"

17.34 - Iniziata la conferenza stampa di Stefan Schwab