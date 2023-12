Lotito sulla Superlega: "Si potrebbero liberare un sacco di risorse per i club"

vedi letture

“Alla fine cambierà solo dove i soldi vanno a finire, e la sensazione mia è che per i club si potrebbero liberare un sacco di risorse”. Questo il commento di Claudio Lotito, patron della Lazio, a proposito della decisione della Corte di Giustizia Europea che ha sancito che la UEFA ha abusato di posizione dominante nell’organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa, aprendo di fatto all’ipotesi Superlega.

“Di queste cose mica si può parlare così, prima dobbiamo vedere il provvedimento e capire la sua portata giuridica, poi valuteremo il da farsi, tenendo sempre a mente che dobbiamo tutelare l’importanza del campionato italiano, sennò con i campionati nazionali che ci facciamo, mica li possiamo buttare no? - continua Lotito come riporta Il Foglio in edicola - Il vero tema sono i soldi. In teoria si libereranno molte risorse per le società, oggi la Uefa una parte la tiene, una parte li spende, una parte la dà ai club”.

“Se non si chiamerà Champions e si chiamerà Superlega sempre dai campionati bisognerà passare, cambia solo dove vanno a finire ‘sti soldi - conclude infine il numero uno biancoceleste commentando anche le parole del ministro Abodi - Mah, io non capisco come si fa a parlare così senza aver letto i provvedimenti”.