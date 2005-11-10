Luca Marchegiani: "Juve, problemi quando c'è da raccogliere. Gattuso ha fatto forte la Lazio"

Crollo Juventus allo stadium: la Lazio travolge i bianconeri di Spalletti vincendo 0-3. La squadra di Gattuso passeggia e gode con i gol realizzati da Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. Dagli studi di Sky Sport a fine gara l'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato a caldo il grande successo dei bancocelesti e l'inizio di stagione che ha portato la squadra di Gattuso al primo posto con l'Inter, dopo sette giornate.

Le parole di Marchegiani

Queste le sue parole: "La Lazio ha fatto un mercato ottimo, fatto con pochissimi soldi, con valorizzazione di giocatori che non erano più considerati centrali nel progetto. Mi piace sottolineare i soli 4 gol subiti, è una squadra che dà sensazione di grande equilibrio nonostante abbia tantissimi giocatori offensivi. In mezzo ci sono Taylor, Frattesi, c'è Nuno Tavares... Una squadra che Gattuso ha costruito forte".

Poi sui bianconeri fa notare come, fin dall'anno scorso, con Spalletti non riesce a completare i miglioramenti: "Nel momento in cui c'è da raccogliere e non ci si riesce evidentemente un problema di capacità della squadra di arrivare ai risultati c'è", le parole di Marchegiani.