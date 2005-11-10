Caso Viery-Thuram, Marchegiani: "È come se il VAR non si sentisse più autorizzato a intervenire"
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© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Il rigore non concesso all’Inter nella partita con la Fiorentina per il contatto tra Viery e Thuram diventa tema di discussione anche negli studi di Sky. Così Luca Marchegiani: “A me disturba di questa gestione che il VAR è come se non si sentisse più autorizzato a intervenire nei momenti in cui ci sono delle cose che vediamo tutti.
Il rigore non dato a Frattesi in Lazio-Parma arriva dopo un tocco evidente non visto dall’arbitro. È proprio il motivo per cui il VAR è stato creato”.
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