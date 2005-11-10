Crollo Juve a Marassi, Marchegiani: "Ciò che mi ha lasciato perplesso è come l'ha affrontata"

Un ko che lascia poche attenuanti. La Juventus cade in casa di un ottimo Genoa per 2-0. Una sconfitta pesante per come è arrivata con la squadra di Spalletti surclassata da quella di De Rossi per tutta la prima frazione di gara con i rossoblù che si sono portati meritatamente in vantaggio prima con Ehizibue e poi con Baldanzi. Nel secondo tempo, complici i cambi, il baricentro si è un po' alzato ma le occasioni non sono arrivate.

L'analisi di Marchegiani

Al termine del match, Luca Marchegiani ha analizzato ai microfoni di Sky Sport: "Non so se si possa parlare o pensare all'esonero. Sono momenti delicati. Noi la vediamo dal di fuori, ,a bisogna capire come l'allenatore riesca ancora a incidere sui giocatori; questa è la valutazione, secondo me, che va fatta prima di prendere una decisione.

A me quello che ha lasciato un po' perplesso della partita di oggi è che tutti ci aspettavamo questo tipo di partita da parte del Genoa. L'avevamo detto prima della partita noi in studio e lo pensavano tanti addetti ai lavori. La Juventus l'ha sofferta, era emotivamente stremata e non ha mai avuto, se non negli ultimi 15-20 minuti, la capacità di affrontarla in una maniera diversa rispetto a quello che ci aspettavamo tutti. Questa è la cosa che preoccupa più di tutte e che deve far riflettere società, squadra e allenatore".