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Marchegiani esalta Thuram: "Marcus dà sempre inizio alle azioni decisive dell'Inter"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 23:16Serie A
08.11.2026 23:16Serie A
Fonti preferite
Le parole dell'ex portiere, oggi opinionista televisivo, sulla grande prestazione dell'attaccante francese nel 2-0 contro il Como.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Luca Marchegiani, ex portiere, è intervenuto a Sky Sport per commentare la vittoria dell'Inter contro il Como nella sfida di questo tardo pomeriggio. Di seguito la sua analisi.

L'analisi di Marchegiani

"Thuram dà tante soluzioni, e anche tutto questo movimento su tutto il fronte offensivo. Anche nelle azioni decisive della partita è lui che dà sempre l'inizio all'azione, non solo in fase conclusiva", ha esordito Marchegiani.

"Molto bene l'Inter, mi è piaciuta la compattezza, il fatto che non abbia mai permesso al Como di giocare tra le linee", ha proseguito. "Con la squadra di Cesc Fabregas non si può essere severi: forse è stata un po' deludente nei 90 minuti rispetto a come ci ha abituato. Però, dopo 6 vittorie consecutive, ci sta. Ha perso solo due partite in campionato, e anche l'ultima volta prima della sosta, contro il Frosinone".

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