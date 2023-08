Lukaku offerto anche al Milan, che non lo vuole: il belga è troppo ingombrante

vedi letture

Tutti lo vogliono ma nessuno lo prende. E forse non proprio tutti lo vogliono. L'estate di Romelu Lukaku continua ad intrattenere i più interessati, con l'attaccante belga del Chelsea ancora alla caccia di una nuova squadra. Al 24 di agosto, con solo poco più di una settimana alla fine del mercato, l'attaccante ex Inter prosegue senza avere certezze sul suo futuro, aumentando la pressione anche sul suo entourage.

Come riporta il Corriere della Sera, l'avvocato Ledure, sta offrendo l'attaccante un po' a tutti quanti. Prima alla Juventus, che resta un'ipotesi aperta, poi alla Roma, e infine anche al Milan. Ma proprio i rossoneri avrebbero rispedito al mittente la proposta dell'avvocato del belga, dal momento che la dirigenza del Milan non ha alcuna intenzione di inserire nello spogliatoio un personaggio così ingombrante come il belga, peraltro ex Inter. Per Lukaku, dunque, non resta che sperare in un allineamento delle operazioni in casa Juventus e in un ritorno last minute in Italia, ma più i giorni passano e più l'opportunità si fa più complicata.