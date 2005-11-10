Da Malen a Motta, la mappa di chi si è rivalutato di più in Serie A. Il delta maggiore è per un croato
Andrea Losapio
Il 2026 si sta rivelando un anno di forte rivalutazione per diversi giovani della Serie A. In cima alla graduatoria spicca Malen, con un incremento di 30 milioni di euro e una valutazione complessiva di 55. Alle sue spalle si distingue Baturina, che guadagna 37 milioni arrivando alla stessa quota di 55 milioni: l'aumento più consistente. Anche Alajbegovic si mette in luce, con una crescita di 24 milioni che porta il suo valore a 32 milioni.
La middle class
Tra i protagonisti figurano poi Diego Moreira, salito di 27 milioni fino a 45, e Jacobo Ramón, che registra un incremento identico raggiungendo la valutazione di 45 milioni. Importanti anche i progressi di Alisson Santos, cresciuto di 24 milioni fino a 28, e di Christ Inao Oulai, che aggiunge 20 milioni alla propria quotazione, arrivando a 28 milioni.
Gli altri
Pisilli aumenta di 18 milioni e tocca quota 30, mentre Bernasconi cresce di 16 milioni, raggiungendo i 20. Provstgaard guadagna 15,5 milioni e arriva a 20 milioni, completando il gruppo dei giocatori di movimento. Chiude il quadro Motta, portiere valutato 8 milioni, con un incremento di 6,8 milioni rispetto alla precedente quotazione indicata. Le cifre rappresentano stime del valore di mercato e non coincidono automaticamente con il prezzo di un eventuale trasferimento.