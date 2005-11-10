Manchester United, De Ligt contro il Como: torna titolare 325 giorni dopo l'ultima volta

Non giocava titolare da 325 giorni Matthijs De Ligt. Invece questa sera, in occasione della sfida contro il Como in Champions League, il difensore olandese ed ex Juventus torna in Italia per riassaggiare il campo dall'inizio, dopo quasi un anno di lontananza. L'ultima volta era stata in occasione della vittoria per 2-1 contro il Crystal Palace - Zirkzee e Mount sul tabellino dei marcatori insieme a Mateta -, correva il 30 novembre 2025. Per affrontare i lariani nel terzo turno di League Phase della massima competizione per club questa sera cercherà di guidare la difesa dei Red Devils insieme a Maguire dall'inizio.

Carrick l'aveva detto

Alla vigilia del match di Champions League con il Como, Michael Carrick aveva parlato della possibilità di far partire titolare Matthijs De Ligt dopo un periodo prolungato lontano dal campo: "È molto bello riaverlo a disposizione, sono 11 mesi che è fuori. Ha lavorato molto sodo e siamo contentissimi di averlo a disposizione. Sì, potrebbe essere della partita".

Le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

A disposizione: Ginelli, Sanchez, Caqueret, Dossena, Kaiki, Ricci, Smolcic, Liberali.

Allenatore: Cesc Fabregas.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, De Ligt, Mazraoui; Andrey Santos, Tielemans; Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Mount; Mbeumo.

A disposizione: Darlow, Heaton, Zirkzee, Diallo, Baleba, Thompson, Lacey, J.Fletcher, T.Fletcher, Amass, Kamason, Armer.

Allenatore: Michael Carrick.