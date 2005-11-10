Il mercato invernale si avvicina e le grandi squadre della Süper Lig stanno già pianificando le proprie mosse per migliorare gli organici. Tra queste c’è il Besiktas, intenzionato a intervenire soprattutto in difesa dopo una prima parte di stagione caratterizzata da qualche difficoltà di troppo nel reparto arretrato.

I bianconeri guardano in casa Manchester United

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il club di Istanbul avrebbe inserito nella propria lista dei desideri Matthijs de Ligt. Il difensore olandese, classe 1999, non sarebbe considerato una pedina imprescindibile dal Manchester United e la sua situazione potrebbe favorire un’operazione nella finestra di gennaio.

La società turca, dopo non aver trovato la continuità sperata dagli attuali centrali a disposizione, è alla ricerca di un profilo in grado di garantire fisicità, esperienza internazionale e leadership.

La possibile formula dell’operazione

L’idea del Besiktas sarebbe quella di provare a portare De Ligt in Turchia con la formula del prestito fino al termine della stagione. L’incertezza sul futuro del difensore - che piace anche all'Inter - potrebbe aprire uno scenario interessante, anche se resta da valutare la disponibilità del Manchester United a privarsi temporaneamente del giocatore. Dopo le esperienze con Ajax, Juventus e Bayern Monaco, il centrale olandese rappresenterebbe un colpo di grande spessore per il campionato turco.