Riecco l'ex Juve De Ligt, dieci mesi dopo. Carrick: "Felice di farlo giocare"

L'ex difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, alla fine è rientrato nella lista dei giocatori convocati dal Manchester United per la sfida che sta per iniziare contro l'Atletico Madrid. Il centrale olandese torna da un'assenza di oltre dieci mesi dai campi. Il difensore 27enne ha sofferto così a lungo ai box per un infortunio alla schiena.

Le parole di Carrick su De Ligt

De Ligt si è recato a Madrid con il resto della squadra e il tecnico dello United, Michael Carrick, ha dichiarato su di lui: "Sono decisamente felice di farlo giocare. Ovviamente, c'è anche la questione di quando sarebbe stato il momento giusto e quanto avrebbe potuto giocare. Ha giocato un po' nell'amichevole contro il Losanna e si è allenato un bel po', ma ovviamente lo stiamo esaminando passo dopo passo la sua crescita dal punto di vista fisico e della condizione", ha detto Carrick.

L'ultima presenza di De Ligt con il Manchester United e con l'Olanda

Il 30 novembre 2025, De Ligt ha giocato la sua ultima partita con lo United. Si trattava di una partita di campionato contro il Crystal Palace. Il 52 volte nazionale olandese ha giocato per l'ultima volta con l'Olanda il 17 novembre 2025 durante la partita di qualificazione ai Mondiali, contro la Lituania.