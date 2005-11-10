L'Inter guarda al mercato dei difensori e tra i profili monitorati dalla dirigenza nerazzurra c'è anche Matthijs de Ligt. Il centrale olandese, oggi al Manchester United, potrebbe rappresentare un'opportunità per rinforzare la retroguardia di Cristian Chivu, soprattutto in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il club milanese starebbe seguendo attentamente l'evoluzione della situazione del classe 1999, senza tuttavia considerare al momento prioritario un affondo nella finestra invernale. Una strategia differente rispetto a quella del Besiktas, che vorrebbe invece provare a portare il giocatore in Turchia già a gennaio.

Inter, serve un leader difensivo: De Ligt può essere un'opportunità

Il nome dell'ex difensore della Juventus si inserisce in un contesto ben preciso. Il recente 4-4 contro l'Atalanta ha confermato alcune difficoltà strutturali della squadra di Chivu, soprattutto nella gestione delle situazioni difensive. Quattro reti incassate, tre doppie situazioni di vantaggio non gestite e una retroguardia che, nonostante la presenza di interpreti di qualità, continua a mostrare qualche fragilità.

In questo senso, De Ligt potrebbe rappresentare un profilo interessante. Ventisette anni, esperienza internazionale e una conoscenza del campionato italiano maturata durante le stagioni alla Juventus, il centrale olandese avrebbe caratteristiche adatte alla linea difensiva nerazzurra.

Manchester United, valutazione da 30 milioni: il Besiktas ci prova a gennaio

La situazione contrattuale del difensore potrebbe favorire eventuali movimenti. De Ligt è legato al Manchester United fino al giugno 2029, con un'opzione per un'ulteriore stagione, ma il suo futuro a Old Trafford non sarebbe così scontato. Dopo essere arrivato nell'estate 2024 dal Bayern Monaco per circa 50 milioni di euro, l'olandese ha attraversato un periodo particolarmente complicato, condizionato soprattutto da un grave problema alla schiena che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un anno. Il giocatore è recentemente tornato a disposizione, raccogliendo anche due presenze in Champions League, ma non ha ancora ritrovato una continuità significativa. La valutazione attuale del cartellino si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.

Il Besiktas vorrebbe approfittare della situazione, proponendo un prestito fino al termine della stagione. Il Manchester United, tuttavia, non avrebbe ancora aperto definitivamente alla possibilità di una partenza: prima di concedere il via libera, la società inglese vuole assicurarsi un sostituto all'altezza. Per l'Inter, invece, la prospettiva sarebbe quella di un'operazione da valutare soprattutto nell'estate 2027.