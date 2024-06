Ufficiale Marco Baroni nuovo allenatore della Lazio. Per lui un contratto pluriennale

Terzo allenatore in pochi mesi per la Lazio, che dopo Sarri e Tudor dà il benvenuto a Marco Baroni, incaricato di guidare i biancocelesti nella stagione 2024/25 e non solo. Di seguito il comunicato del club: "La S.S. Lazio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Marco Baroni. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al club biancoceleste con un contratto pluriennale. A Baroni il benvenuto nella Capitale e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia biancoceleste".

Di seguito il post del club biancoceleste: