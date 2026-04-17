Marcus Thuram rompe l'equilibrio, Inter avanti sul Cagliari al 53'
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Inter avanti al 53' con Marcus Thuram. 11° centro in campionato per il francese, che si fa trovare pronto sul traversone rasoterra di Dimarco che taglia l'area e supera anche Caprile. Tutto troppo facile per il 9 che deve solo appoggiare in rete. Le resistenze della difesa del Cagliari sono state spezzate.
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