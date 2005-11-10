Marelli sul gol di Liberali alla Fiorentina: "Recupero del Como viziato da un fallo"

La Fiorentina di Paolo Vanoli cade in casa contro il Como di Cesc Fabregas. Una sfida che ha fatto discutere per qualche episodio da moviola. L'ex arbitro Luca Marelli, oggi analista arbitrale per DAZN, ha detto la sua sull'episodio che ha portato al primo gol dei lariani firmato da Liberali nel corso del primo tempo, con un contatto tra Milla e Pedro Goncalves che ha diviso.

Queste le parole di Marelli: "All'inizio dell'azione, in fase di possesso della Fiorentina, il recupero del Como è viziato da un chiaro fallo di Milla su Pedro Goncalves. Non tocca mai il pallone e anzi sul finire del contrasto il corpo di Goncalves resta sotto quello di Milla. Per questo motivo c'erano tutte le motivazioni per intervenire da parte del VAR, rimane strana la decisione di Paterna che ha valutato corretta la decisione del campo. Era chiaramente fallo, Milla non ha mai toccato il pallone".