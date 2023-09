Marianella su Thuram: "Non è un bomber, ma è perfetto per le dinamiche dell'Inter"

vedi letture

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella ha speso parole importanti per Marcus Thuram, reduce dai gol segnati sia all'Inter che con la Francia: "È un attaccante di fatica, un attaccante di movimento: non è il bomber per definizione, ma per la dinamica dell’Inter è assolutamente perfetto", ha assicurato.

E ancora: "Quando, all’inizio del calciomercato, sembrava vicinissimo al Milan per me non era la sua migliore dimensione a livello tattico: all’Inter ha gli attaccanti perfetti, con Lautaro Martinez al quale lascia spazi andandoseli a cercare larghi. Al Milan, per lui che si allarga molto a sinistra, c’è Rafael Leao mentre è perfetto per la dinamica dell’Inter".