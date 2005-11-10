Marocchi: "Per mezz'ora il Rennes si faceva correre dietro dalla Juve. Non bello"
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Dimitri Conti
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Oggi alle 21:37Serie A
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22.10.2026 21:37Serie A
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La Juventus impatta sul 2-2 contro il Rennes nella partita giocata oggi alle ore 18:45 e valida per la 3^ giornata di Fase Campionato dell'Europa League 2026/27.
Al termine del match dagli studi di Sky Sport dà la sua fotografia della partita l'ex bianconero Giancarlo Marocchi, opinionista dell'emittente satellitare: "Se il riferimento è l'ultima partita, allora tutto bene. In generale ho visto una squadra quadrata, con ognuno al proprio posto. Di negativo ho visto una mezz'ora in cui il Rennes teneva palla e si faceva correre dietro dai giocatori della Juve e quello è stato brutto da vedere. Poi però c'è stata anche una reazione".
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