Juventus-Venezia 4-0, Marocchi: "Più che i cambi è servito un episodio fortunoso"
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Andrea Piras
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Oggi alle 15:45Serie A
autore Andrea Piras
22.11.2026 15:45Serie A
L'ex centrocampista bianconero ha commentato la sfida vinta dai bianconeri contro il Venezia nel match dell'ora di pranzo
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© foto di Federico De Luca
Successo casalingo per la Juventus. La squadra di Luciano Spalletti ha superato 4-0 il Venezia e conquista tre punti importanti per la classifica. Un risultato che però convince a metà Giancarlo Marocchi specialmente per quanto accaduto prima del vantaggio bianconero. L'ex centrocampista ha così analizzato la gara negli studi di Sky Sport:
"Più che i cambi, alla Juventus è servito un episodio molto fortunoso per sbloccare il risultato. Ma spezzati gli equilibri la Juve ha fatto la Juve ed ha fatto scivolare via la partita senza difficoltà, ma segnando gol e regalando belle giocate".
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