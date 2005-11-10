Passano le settimane, ma la Lazio di Gennaro Gattuso resta saldamente in testa alla classifica di Serie A. I biancocelesti hanno vinto anche il confronto esterno contro il Torino di Abate - arrivato a 5 gare di fila senza successi, ma confermato dal club - raccogliendo così l'11^ vittoria in 13 partite, con soli due pareggi e nessuna sconfitta fino a qui.

Quanto può durare la Lazio? Marocchi dà fiducia a Gattuso

Ora in molti si chiedono quanto possa reggere a questo ritmo infernale una squadra che ad inizio anno non partiva di certo per giocarsi lo scudetto ai vertici della classifica. Sempre di più le persone che cominciano davvero a credere che Taylor e compagni possano andare fino in fondo, contendendo il tricolore a squadre come l'Inter e anche la Roma, che pure è lì a lottare.

Dagli studi di Sky Sport l'ex giocatore della Juventus, Giancarlo Marocchi, ha parlato così della squadra di Gattuso: "In questo momento le tre davanti sono tutte allo stesso livello. La Lazio sta giocando bene, come Inter e Roma. La verità è che ora la squadra di Gattuso deve calare per staccarsi, perché è sul livello delle altre due come gioco e non ha le coppe", ha spiegato l'ex giocatore.