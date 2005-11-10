Marocchi: "Spalletti le sta provando tutte, magari la polemica lo aiuta. Juve con due leader"

Dopo la due giorni di Champions League, alle ore 18:45 inizia il giovedì di Europa League (e anche della Conference) con la Juventus che ospita il Rennes per la partita che vale per la 3^ giornata della Fase Campionato di Europa League.

La polemica può aiutare

Dallo studio di Sky Sport arriva l'analisi pre-partita dell'ex calciatore bianconero Giancarlo Marocchi, oggi opinionista dell'emittente satellitare: "Spalletti le sta provando un po' tutte, chissà che qualche polemica non aiuti a fare qualcosa di diverso. Delle volte la soluzione ti capita per caso: non so se nello spogliatoio si saranno chiariti ma immagino di sì. E poi c'è l'aria di coppa, che a me ha sempre fatto bene: sembra di partecipare a una festa, hai meno responsabilità perché nel caso non perdi col vicino di casa. Anche i tifosi arrivavano con uno spirito diverso".

Assenza di leader

Prosegue e conclude Marocchi, parlando dello spogliatoio della Juve in subbuglio: "Non so cosa possa essere successo, ma spero più cose possibili. Da fuori c'è l'impressione che ci siano pochi leader, tolti Locatelli e Gatti, con quest'ultimo che è anche indietro nelle gerarchie e quindi non può farlo più di tanto. L'allenatore arriva fino a un certo punto, poi tocca ai giocatori: se non ti hanno dato una rosa con i leader, per come li intendo io…".