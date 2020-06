Marotta: "Io via dall'Inter? Fake news. Scudetto ancora possibile, niente è precluso"

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato nel corso di una lunga intervista a Sky Sport di Scudetto. "Ogni situazione non è preclusa, bisogna ripartire con la stessa volontà e lo stesso animo messo in campo che nel corso della stagione ci ha dato punti importanti. Ci sono tredici partite di campionato, tutto può succedere, una delle caratteristiche più belle è l'imprevedibilità. Prendiamolo come slogan. Io via dall'Inter? Sinceramente credo sia una fake news, io sto molto bene all'Inter, non ho alcun motivo di lamentarmi. Finché c'è la volontà dell'Inter e da parte mia motivazione nel fare questo lavoro, continuerò con piacere e credo di volermi togliere, insieme a tutti gli interisti e della proprietà, delle grandi soddisfazioni".