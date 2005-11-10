Martin Baturina, il più rivalutato della Serie A. Dai 18 milioni ai 55 attuali, grazie a gennaio

Il 10 gennaio scorso, Martin Baturina poteva essere messo sul mercato. C'era la Fiorentina, ma anche il Nottingham Forest. Era forse uno dei più pagati del Como, il diciannovesimo dell'estate del 2025: diciotto milioni di euro. Eppure non aveva fatto bene, per niente, tanto da valutare un addio. Tutti, tranne Cesc Fabregas che ha deciso di metterlo al centro del progetto.

La svolta

Prima veniva utilizzato nello stesso ruolo di Nico Paz, praticamente intoccabile per l'allenatore. Dai sei minuti contro il Bologna - con gol nel recupero a salvare il risultato - tutto si è modificato in meglio, soprattutto con un gennaio magico da tre reti e tre assist in quattro apparizioni. Gol anche a Cagliari e Pisa, poi a Napoli e Inter in Coppa Italia, con la corsa del Como che è terminata con la semifinale contro l'Inter.

Da lì in poi non si è mai più fermato

"Penso che piaccia praticamente a tutti giocare nel Como. Si vede dalle nostre partite. Mi sento bene in campo, con tanta libertà e alle volte non piace al mister, ma spero che potremo continuare a giocare bene. Con disciplina. Alle volte possiamo perderla, come contro il Frosinone. Problemi fisici? Per 2-3 settimane è stato strano, sono stato malato, ho perso un po' di ritmo. Ora sono tornato al massimo, ho giocato contro la Roma 15 minuti. Questo è un grande stadio, ho giocato in semifinale di Nations League con la Nazionale, sono molto felice di stare qui". Rivalutato più di tutti: dai 18 milioni ai 55 attuali.