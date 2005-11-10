Massimo Mauro: "I giocatori della Juve e del Milan sono fermi, nell'Inter corrono tutti"

Massimo Mauro, ex calciatore tra le altre della Juventus, è intervenuto come di consueto negli studi di Mediaset per parlare del gioco delle big di Serie A. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni, soprattutto in chiave Juve, Inter e Milan.

L'analisi di Mauro

"I giocatori della Juve sono fermi, vogliono la palla tra i piedi. L'Inter è l'unica squadra che, a difesa schierata, trova spazio per andare a creare occasioni da gol, perché lo crea con il movimento. Se vediamo Milan e Juventus, i calciatori sono tutti fermi, vogliono tutti il pallone tra i piedi. Nell'Inter tutti corrono... Tranne Calhanoglu, gli altri corrono tutti. Calhanoglu in questo modo ha sempre quattro possibilità di passaggio".