"La Lazio ci sta stupendo tutti, merita un giudizio positivo sul suo futuro. Mi farebbe molto piacere che quest'anno ci fosse un'altra squadra a lottare per lo scudetto. E mi riferisco anche alla Roma. Le due romane riescono a essere equilibrate tra fase difensiva e offensiva". Così Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

L'effetto Malen nella lotta scudetto. "Non voglio sminuire il valore di Malen, ma mi piace mettere al centro il gioco della Roma. Esempio: ieri in Juve-Venezia Kolo Muani ha toccato il pallone due volte in tutto il primo tempo, Malen in un tempo quasi si stufa per quanti palloni ha a disposizione. Gasperini è sempre stato una garanzia, i suoi centravanti hanno fatto tanti gol. La Roma ha anche una difesa straordinaria. la squadra ha equilibrio. Se Dybala regge, può lottare fino alla fine per lo scudetto".

E i tanti gol in Serie A nell'ultimo turno di campionato (leggi qui)? Mauro la pensa così: "Non riesco a vederla in positivo. Diciamoci la verità: i difensori sono un po' scarsi. Certo, ci divertiamo a vedere gol, bisognerebbe tornare a insegnare ai difensori a difendere".