"Non riesco a vederla in positivo. Diciamoci la verità: i difensori sono un po' scarsi. Certo, ci divertiamo a vedere gol, bisognerebbe tornare a insegnare ai difensori a difendere". Così Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sui tanti gol segnati finora in campionato.

La Lazio è capolista solitaria dopo 12 giornate. "Ci sta stupendo tutti, merita un giudizio positivo sul suo futuro. Mi farebbe molto piacere che quest'anno ci fosse un'altra squadra a lottare per lo scudetto. E mi riferisco anche alla Roma. Le due romane riescono a essere equilibrate tra fase difensiva e offensiva".

Capitolo Juventus, quanto vale questo 4-0 sul Venezia? "Vale molto, sarebbe stato drammatico non vincere ieri. Ma per l'obiettivo Champions non vale molto. Anche ieri la qualità del gioco è stata scadente, Ero allo stadio, raramente ho visto una partita così brutta. Poi qualcosa di buono si è visto nella ripresa, ma se non fosse stato per Bremer nel primo tempo... La qualità di gioco non è da Champions. Spero che con il recupero degli infortunati possa andare meglio, perchè i giocatori della Juve non sanno cosa fare col pallone tra i piedi ed è triste, ripensando a tutte le squadre che ha Spalletti in passato".

La caduta del Frosinone a Milano contro il Milan. "Dobbiamo rispettare Alvini per questo avvio di stagione. Ieri però sono mancate due cose: equilibrio e umiltà. Ieri la difesa del Frosinone sembrava in modalità viva il parroco, il Milan buttava la palla avanti e si trovava davanti alla porta, con 50 metri di campo libero".

La crescita continua di Pio Esposito. "Finalmente un ragazzo italiano, un giovane che gioca in una big, che sgomita per avere il posto e mette in difficoltà l'allenatore. E la Nazionale ne beneficia. Se può battere il record di Riva? Me lo auguro, per tutti i tifosi italiani. Non è fortissimo tecnicamente ed è ancora troppo legato al gioco della squadra, deve imparare a risolvere l'azione d'attacco personalmente. Questo ancora non ce l'ha, tecnicamente non è fortissimo, ma è molto giovane e può migliorare. Purtroppo ne abbiamo pochi di Pio Esposito. Mancini e Zola sono garanzie per il futuro azzurro: hanno intelligenza, voglia di lavorare, sono amanti del bel gioco. Ho fiducia".

L'effetto Malen nella lotta scudetto. "Non voglio sminuire il valore di Malen, ma mi piace mettere al centro il gioco della Roma. Esempio: ieri in Juve-Venezia Kolo Muani ha toccato il pallone due volte in tutto il primo tempo, Malen in un tempo quasi si stufa per quanti palloni ha a disposizione. Gasperini è sempre stato una garanzia, i suoi centravanti hanno fatto tanti gol. La Roma ha anche una difesa straordinaria. la squadra ha equilibrio. Se Dybala regge, può lottare fino alla fine per lo scudetto".

Il quarto posto del Milan e l'impatto sempre positivo di Cisse. "Se non si fosse fatto male, il mio Catanzaro sarebbe andato in Serie A. Cisse è un ragazzo che vede la porta, riesce sempre a trovare la coordinazione per battere a rete. Molto bravo Mancini a convocarlo subito in Nazionale. Milan in corsa per lo scudetto? Deve uscire dall'Europa League. Non è un discorso da grande squadra, lo so, ma non ha l'organico per lottare su due fronti".

La sfida Malagò-Galliani per le elezioni FIGC. "Le scelte di Malagò finora mi sono piaciute, ha formato una squadra su cui si può avere fiducia. Galliani è stato il dirigente più bravo che il calcio italiano ha avuto, insieme con Giraudo. Adesso Adriano è vecchietto, non mi aspettavo questa candidatura. In Italia, i vecchietti non vogliono fare i saggi, vogliono continuare ad avere potere e questa cosa non è buona. Non so come andrà a finire, ma finora Malagò ha fatto tutto molto bene, fatta eccezione per la sceneggiata Guardiola. La Lega Serie A è peggio del peggior condominio, avere a che fare con tutti i presidnete di Serie A è difficilissimo. Quello è il problema".