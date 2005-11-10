Michele Padovano, ex bianconero dal 1995 al 1997 con 6 trofei in bacheca tra cui la Champions League, ha condiviso le sue impressioni su Jeff Ekhator dopo aver firmato il primo gol con la maglia della Juventus nel match di Europa League contro l'Omonia Nicosia. "Ho seguito Ekhator sin dal settore giovanile del Genoa: sa attaccare lo spazio, difende bene la palla ed è fisicamente forte. Per me può tornare molto utile alla Juventus visto che là davanti è carente e manca un centravanti in rosa", ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport.

Buoni propositi

"Ha vent’anni e bisogna dargli il tempo di crescere, ma ha grandissime qualità", ha sottolineato Padovano sull'ex Genoa. "Detto che a quell’età alcuni sono già campioni: lui ha una grande opportunità, la prima l’ha sfruttata e ora deve dare continuità. Ekhator ha le caratteristiche del 9 che manca, Spalletti lo farà giocare sempre di più: il gol all’Omonia è da attaccante vero. Ciò che la Juventus cerca, lo ha in casa".

Dritto al punto

Massimo Mauro, altro ex della Vecchia Signora dal 1985 al 1989, sostiene: "Forse Spalletti ha il centravanti che mancava, forse l’allenatore si riferiva proprio a Ekhator con le sue dichiarazioni sull’attaccante fisico...". Poi ha proseguito: "Secondo me Jeff è un ottimo giocatore: in una Juve 'ai massimi' imparerebbe molto più in fretta, ovviamente, vediamo con quanta continuità giocherà. Contro l’Omonia Nicosia ha ricevuto un passaggio meraviglioso e ha fatto gol. È stato bravo, ma questo dimostra che è tutta la squadra che deve aumentare la prestazione: non sarà lui, e non sarà nessun altro in rosa, a risolvere da solo i problemi della Juventus".