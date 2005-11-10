Mauro: "Inter favorita per il titolo. Roma, qualche dubbio sulla continuità dei tre big"

L'Inter davanti a tutti. Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport Massimo Mauro ha tracciato una griglia delle favorite al titolo: "Chivu ha un organico nettamente più forte della concorrenza e può avere problemi solo se la sua squadra non riuscirà ad avere intensità e voglia di continuare a vincere. Se poi devo scegliere un’alternativa ai nerazzurri, allora mi piacerebbe che fosse la Roma, per le idee, la mentalità e la carriera che ha fatto Gasperini. Ma ho alcuni dubbi sulla continuità che i tre suoi big potranno avere per tutto il campionato...".

L'ex Napoli e Juve si riferisce "a Dybala, Malen e Koné, che è un centrocampista meraviglioso, ma non ha nella costanza il suo forte. Anche se magari quando gioca male non te ne accorgi perché comunque è uno che corre, contrasta e non si risparmia mai. La Roma dipende molto dal rendimento di questi tre giocatori, perché le seconde linee non sono all’altezza. Per esempio, se l’argentino giocherà tutte le partite sarà un conto. Se, invece, sarà disponibile, com’è sempre stato nella sua carriera, per metà campionato, il rendimento della squadra di Gasperini sarà un altro".

La Lazio è "certamente sono una grande sorpresa ed è meravigliosa la maniera in cui vincono le partite, segnando con trame di gioco molto belle. Ma non possono resistere, perché non hanno una rosa adeguata a reggere il confronto non solo con l’Inter, ma pure con Roma, Milan e Juve. E secondo me, alla fine, la Lazio arriverà dietro a tutte queste".