Maxi Lopez: "Luis Suarez grandissimo campione, sarebbe un colpo strepitoso per la Juventus"

L'attaccante della Sambenedettese, Maxi Lopez, ha commentato così a Sky Sport la sconfitta odierna in amichevole contro la Roma (2-4) e i temi più attuali del calcio italiano: "Oggi ho visto una grandissima squadra di Serie A, la Roma. Per noi è stata una bella esperienza, che ci permette di crescere e maturare".

Che idea si è fatto della vicenda Messi?

"La sua permanenza ha colpito un po' tutti, secondo me lui aveva già deciso. Messi ha capito subito che il Barcellona si era tirato un po' indietro in questi anni, vuole una squadra alla sua altezza".

Luis Suarez, Cavani o Dzeko: chi vede meglio come nuovo 9 della Juventus?

"Sono tutti e tre calciatori molto importanti. Suarez sarebbe un colpo strepitoso per il calcio italiano perché è un grandissimo campione. Edinson ha il vantaggio di conoscere bene la Serie A, ma chiunque vada alla Juve tra questi tre, in una rosa così attrezzata e ben allestita, farà un sacco di gol".

La convince la scelta Pirlo per la panchina della Juventus?

"Andrea ha un'esperienza importante dentro lo spogliatoio, è vero che non ha mai allenato finora, ma la Juve è una squadra ben attrezzata e secondo me riesce quindi ad andare da sola".

Quanto è importante il rinnovo di Ibrahimovic col Milan?

"Molto importante, era un passo che il Milan doveva fare. Ibra ti alza la qualità e la concentrazione in allenamento e in partita. Ho avuto il privilegio di condividere lo spogliatoio con lui e parliamo di un campione che ti dà tantissimo. Se il Milan vuole tornare ai fasti del passato, Zlatan può sicuramente aiutarlo".