Scott McTominay continua a trascinare il Napoli e, contro il Torino, ha lasciato ancora una volta il segno con il gol che ha consegnato agli azzurri tre punti preziosi. Lo scozzese sta vivendo il momento migliore della sua carriera, confermando quanto il trasferimento in Italia abbia cambiato il suo modo di interpretare il ruolo e valorizzato una spiccata propensione offensiva.

Una crescita impressionante sotto porta

Con sei reti tra Serie A e Champions League, McTominay è il miglior marcatore stagionale del Napoli. Ancora più significativo il dato relativo alla frequenza realizzativa: una rete ogni 159 minuti, come sottolinea TuttoNapoli, il miglior rendimento della rosa partenopea. Lo scozzese è inoltre secondo per expected goals senza rigori, con 3,70 xG, segnale di una presenza costante nelle zone più pericolose del campo. Inserimenti, tempismo e capacità di riempire l'area lo hanno trasformato in un'arma fondamentale per Massimiliano Allegri.

Dai Red Devils al Napoli: numeri completamente diversi

L'impatto realizzativo rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto agli anni trascorsi al Manchester United, dove aveva segnato 29 gol in 255 presenze, spesso impiegato davanti alla difesa. A Napoli, invece, ha già collezionato 33 reti in appena 92 partite: le 13 del 2024/25, le 14 della scorsa stagione e le sei dell'annata in corso. A rendere ancora più prezioso il suo contributo ci sono anche i 3,7 tiri di media a partita e gli 11,6 chilometri percorsi in Serie A, numeri che certificano come McTominay sia ormai uno dei leader tecnici e atletici della formazione partenopea.