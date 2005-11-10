McTominay e una storia da Braveheart che deve finire in un solo modo: il rinnovo con il Napoli

Scusate il ritardo, verrebbe da dire. Perché l'inizio di stagione di Scott McTominay è andato a rilento per cause di forza maggiore ed il Napoli ne ha risentito eccome. Un contraccolpo giustificabile, se ti viene a mancare l'MVP del campionato di soli due anni fa. Ora però lo scozzese è tornato e i due gol Champions possono finalmente far cominciare la sua stagione.

L'aritmia cardiaca è alle spalle

Per il problema al cuore ha saltato 4 partite. Non troppe tutto sommato, ma quel periodo si è portato dietro un carico emotivo mica da poco. Il riposo assoluto, l'intervento chirurgico, l'idoneità sportiva (non scontata) prima della ripresa agonistica. Insomma il settembre di McTominay è stato di quelli tosti e per tornare ai suoi livelli c'è voluto un po'. Tre partite nello specifico, fino all'exploit di ieri sera.

Leadership per il Napoli, che può fare uno sforzo sul rinnovo

Oltre i due gol ed i tre punti c'è però altro. C'è la voglia di tornare ad essere il top player di questo Napoli. C'è la voglia di riprendere in mano un gruppo che ha tremendamente sofferto la mancanza di leadership in questo avvio di stagione. C'è la voglia di essere quella figura di riferimento che il suo popolo individua in William Wallace, per carisma e scelte, dopo le difficoltà. Dall'altra parte c'è la squadra, certo. Ma pure la società. Che per bocca del ds Manna ha parlato di "aspetto economico da considerare" per l'accordo sul rinnovo. Un aspetto economico che forse, in questo caso, può avere anche una deroga legittimata dal suo peso sul campo e nello spogliatoio.