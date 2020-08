Messi, addio al Barcellona. Independent: per l'Inter occasione troppo ghiotta

Il Manchester City è favorito nella corsa a Lionel Messi, ma in Inghilterra sono convinti che anche l'Inter stia studiando un modo per raggiungere l'accordo con l'argentino, nonostante lo stipendio lordo del giocatore (oltre 100 milioni di euro), costituisca un ostacolo importante. Tuttavia, per i nerazzurri l'occasione sarebbe davvero troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire e il club vorrebbe rendere possibile la trattativa.

Messi avrebbe anche parlato con l'Inter Miami, squadra della MLS, anche se l'intenzione è quella di continuare a giocare in Champions League (e vincere).