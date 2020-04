Meunier: "Mi accostano al Dortmund, al Tottenham e all'Inter. Ma voglio restare a Parigi"

Thomas Meunier chiama il Paris Saint-Germain. Il terzino belga, in scadenza di contratto, ha dichiarato alla pagina Instagram della RTBF: "Il mio obiettivo principale è sempre di restare a Parigi, ma per il momento la situazione è calma". All'inizio di stagione è stato offerto un prolungamento di contratto, respinto dall'esterno 28enne. E nelle ultime settimane dalla Germania si è scritto di un accordo imminente col Borussia Dortmund. "Tutto ciò che circola sui social circa il mio trasferimento a Dortmund non lo capisco: ho visto così tanti articoli che mi accostano al Tottenham o all'Inter... non capisco questa mania".