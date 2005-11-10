La miglior notizia del Milan nasce dall’emergenza: Amorim ha (ri)scoperto Bartesaghi

Ci voleva una piccola ecatombe per restituire al Milan chi nella stagione precedente era stato un titolare fisso. La vittoria sull’Udinese arriva anche sulle ali di Davide Bartesaghi, schierato da Ruben Amorim in una posizione decisamente offensiva nel 4-4-1-1 imposto dall’allenatore portoghese a cospetto della formazione allenata da Kosta Runjaic.

Quanti infortuni

Una scelta tattica sorprendente, per certi versi, ma dettata anche dagli infortuni. Il tecnico portoghese doveva infatti fare a meno di Saelemaekers, Chukwueze e Diego Moreira, ma in quel ruolo Amorim in questa stagione ha provato anche Adrien Rabiot, mentre Bartesaghi era finito un po’ nel dimenticatoio.

L’ultima presenza da titolare dell’esterno italiano in campionato risaliva infatti alla seconda giornata, contro il Venezia. Poi tanta panchina, le apparizioni in Europa League e i 14 minuti con il Lecce. Non proprio il massimo per uno che nello scorso campionato era stato titolare in 27 casi su 38, con 31 presenze complessive. Un passo indietro nelle gerarchie e magari una rincorsa iniziata a Udine. Da esterno offensivo, potrebbe esserci ancora più spazio alla corte di Amorim.