Mikolajewski brilla col Lucerna: "Obiettivo 20 gol e assist. Toro? In estate torno al Parma"

Daniel Mikolajewski brilla in prestito al Lucerna, dove ha già messo a segno 4 gol e 3 assist in appena 10 partite. L'attaccante classe 2006 gioca attualmente in Svizzera in prestito dal Parma, dove spera di tornare a fine stagione per imporsi anche in Serie A dopo aver fatto così bene a livello di settore giovanile. Un sogno condiviso col portale ParmaLive.com, che l'ha intervistato proprio per raccontare il suo percorso e commentare i rumors di mercato legati ai granata.

L'intervista al gioiellino dell'Under 21 polacca

Qual è il tuo obiettivo personale per questa stagione?

"Vincere il maggior numero possibile di partite, segnare gol e fare assist. Come ci siamo detti con il direttore Alessandro Pettinà: mettere a segno 20 tra gol e assist. Questo è il mio obiettivo".

Hai scelto il Lucerna, ma c’erano altre squadre interessate a te quest’estate?

"C’era qualcuno, ma onestamente non ricordo quale squadra fosse. Quando i miei agenti mi hanno parlato del Lucerna FC, era chiaro che fossero loro i più interessati. Il club è conosciuto per fare un buon lavoro con i giovani ed è per questo che ho deciso di venire qui".

C’è mai stata la possibilità di restare a Parma in questa stagione, o il club ti ha sempre fatto capire chiaramente che avevi bisogno di un anno in prestito per giocare e fare esperienza?

"Quando ne abbiamo parlato, era una situazione da 50-50, ma tutti erano convinti che forse per questa stagione sarebbe stato meglio per me andare in una squadra di prima categoria, dove avrei potuto giocare per tutta la stagione per poi tornare al Parma la prossima estate".

Come il tuo è rapporto con il Parma adesso?

"Dopo ogni partita, qualcuno mi manda un messaggio, sono molto legato a loro".

Ora a Parma c’è un altro Mikolajewski, tuo fratello, che gioca con l’Under 18. Lo stai tenendo d’occhio? È più forte di te o sei ancora tu il numero uno in famiglia?

"Penso di essere sicuramente il numero uno per ora, ma spero che in futuro lui diventi più forte di me. Ha davvero tante qualità, è un ottimo giocatore, tecnico e molto veloce. Quindi, sì, spero che diventi più forte. Ma in questo momento è infortunato e non ha giocato nelle prime partite. Ma penso che tra una o due settimane tornerà e allora vedremo come andrà".

L’anno scorso hai lavorato molto con Carlos Cuesta. Com’è stato il rapporto con lui?

"Cerco di avere un buon rapporto con ogni allenatore che ho. Con Cuesta abbiamo parlato qualche volta. Dagli allenamenti ho imparato molte cose, soprattutto cosa potevo fare di più per giocare in Serie A. Il rapporto era molto buono".

Nelle ultime settimane sono circolate alcune voci su un tuo possibile trasferimento al Torino. È vero? Ti fa piacere sentire che alcuni grandi quotidiani parlano di te in Italia?

"Riguardo al Torino e ad altre squadre interessate non ne so nulla. Ho parlato con il mio agente e lui non mi ha mai detto niente. Posso dirti che è bello quando qualcuno parla di me, ma ora sono concentrato solo sul Lucerna e sulle mie prestazioni qui".

Hai già disputato tre partite in Serie A. Cosa puoi dirci del tuo esordio contro il Napoli?

"Ho esordito contro una delle migliori squadre d’Italia. Mister Cuesta mi ha fatto entrare quando il punteggio era di 1-1, quindi qualcuno avrebbe potuto pensare che fosse un po’ rischioso, ma credo di aver fatto un buon esordio. Al Parma ne erano tutti contenti".

Parlando del tuo futuro, il tuo piano è quello di tornare al Parma? Speri di restare a lungo in gialloblù?

"Certo, sarò un giocatore del Parma per i prossimi quattro anni, quindi spero che quando tornerò da Lucerna loro siano ancora nella massima serie, e così la prossima stagione potrò crescere anch’io in Serie A e giocare con loro".

Hai un messaggio per i tifosi del Parma che ti seguono sperando di vederti segnare un gol allo Stadio Tardini?

"Adesso segno qui, poi spero che dopo la stagione, quando tornerò a Parma, potrò fare le stesse cose allo Stadio Tardini".