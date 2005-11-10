Il Torino vuole rinforzare l'attacco: primi contatti per Mikolajewski, il Parma fissa il prezzo

Il Torino continua a seguire con grande attenzione Daniel Mikolajewski, centravanti classe 2006 di proprietà del Parma e attualmente in prestito al Lucerna. Come riferisce Tuttosport, il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha approfittato della sfida tra Italia e Polonia Under 21 per osservarlo ancora da vicino. Entrato all'intervallo, quando gli azzurrini erano già avanti 2-0, l'attaccante ha comunque lasciato il segno realizzando una delle due reti polacche nel 6-2 finale. Una prova che ha confermato soprattutto il suo senso del gol e la capacità di battagliare dentro l'area di rigore, anche contro un difensore come Pietro Comuzzo.

Torino, primi contatti con l'entourage di Mikolajewski

Mikolajewski continuerà a essere monitorato anche con il Lucerna, dove ha cominciato la stagione con quattro gol e tre assist nelle prime sette presenze. Intanto Petrachi si è già mosso, avviando i primi contatti esplorativi con l'entourage del ventenne. L'operazione per gennaio resta però complicata: il cartellino appartiene al Parma, ma bisognerebbe soprattutto convincere il club svizzero a interrompere anticipatamente il prestito. Dal punto di vista regolamentare, invece, non ci sarebbero ostacoli a un trasferimento in granata a metà stagione, dal momento che il giocatore non ha disputato gare ufficiali con gli emiliani.

Il Parma parte da una valutazione di 10 milioni

Se non ci saranno le condizioni per anticipare l'operazione a gennaio, il Torino potrebbe tornare alla carica nella prossima estate. Mikolajewski, per età e caratteristiche, viene considerato un profilo adatto all'attacco granata del futuro. Resterebbe poi da trovare l'accordo con il Parma: la prima valutazione fissata dagli emiliani è di 10 milioni di euro. Una richiesta ritenuta elevata dal Torino, che proverebbe ad abbassarla qualora i primi contatti dovessero trasformarsi in una vera trattativa.