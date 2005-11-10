Parma, Mikolajewski: "Prestito al Lucerna scelta perfetta. Accumulo minuti e poi torno"

Parlando a SportoweFakty.wp.pl, Daniel Mikolajewski ha confermato l'esistenza di un piano ben preciso per il suo futuro, delineato con il Parma al momento della sua cessione in prestito al Lucerna. Inoltre il polacco spiega di come sia in costante contatto con la dirigenza gialloblu: "Questo è il piano delineato dopo aver parlato con il direttore del Parma. Dovrei accumulare più minuti, gol e assist possibili ora, e poi fare lo stesso al Parma. Sono costantemente monitorato, ricevo chiamate dalla società e discutiamo di alcune situazioni in campo", ha affermato alla testata polacca.

"Campionato svizzero perfetto per me", parola di Miko

Mikolajewski ha poi parlato del suo prestito al Lucerna: la scelta giusta in questo momento: "Non so se il Parma rappresenti un ostacolo troppo grande per me in questo momento. Ma d'altra parte, considerando questa stagione e la direzione che sto prendendo, il prestito è stata un'ottima scelta. Questo campionato è perfetto per un attaccante perché è incredibilmente offensivo. I risultati di 0-0 sono rari e si segnano molti gol. Con qualche occasione a partita, è facile mettersi in mostra".

I suoi numeri in stagione

8 partite e quattro gol sono il bottino del polacco nel massimo campionato svizzero, a cui vanno aggiunti 3 assist. Sicuramente un ottimo inizio per il miglior giocatore della scorsa Primavera.