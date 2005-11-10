Parma, su Mikolajewski c’è sempre il Torino. Per la difesa resta in piedi l’ipotesi Oppie

Il Torino continua a seguire l’attaccante polacco e della Nazionale Under 21, Daniel Mikolajewski, classe 2006 che sta facendo molto bene con la maglia del Lucerna ma di proprietà del Parma. La valutazione in questi mesi è aumentata in maniera considerevole, si parla infatti non a caso di una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro. I granata, nonostante un parco offensivo composta da Zapata, Adams e Simeone, in prospettiva futura sono fortemente interessati e magari a gennaio potrebbero anche pensare di fare un tentativo. Le relazioni sulla giovane punta sono ottime e il Torino sta pensando a quale sia la strategia più giusta per aumentare il pressing. Mikolajewski potrebbe rappresentare insomma un'opportunità importante, un investimento sicuro. L’anno scorso con la Primavera gialloblù ha realizzato 23 gol e quest'anno ha già messo a segno 4 reti con 3 assist in 10 partite in campionato. L’idea del Parma sarebbe quella di non prendere per ora in considerazione offerte e decidere a fine stagione cosa fare, magari anche trattenendolo. Il discorso al momento è prematuro.

Intanto i gialloblù si stanno muovendo per rafforzare la difesa. Per la fascia sinistra si insiste per Louis Oppie, terzino del St. Pauli, che attualmente milita nella serie B tedesca. Notizia tra l’altro anticipata proprio dal nostro sito. Può essere impiegato anche più avanti e all’occorrenza al centro della difesa, considerate le sue doti fisiche. A oggi è un elemento molto importante per il St.Pauli, che a gennaio non vorrebbe perderlo. Oppie già l’anno passato in Bundesliga si era già fatto notare per aver collezionato 23 presenze.