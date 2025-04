Milan, Abraham: "Molto felice di aver potuto incidere, dobbiamo prendere fiducia"

vedi letture

L'attaccante del Milan Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il derby con l’Inter pareggiato per 1-1 e valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

Vedi l'Inter e ti trasformi.

"Sono molto contento del mio gol, per me e per la squadra".

Qualificazione aperta: ci crede ancora?

"Molto felice di aver potuto incidere, è ancora viva la possibilità di arrivare in finale".

Conceicao ti ha dato ancora fiducia: una rivincita per te?

"Siamo una squadra molto forte, ogni partita è una finale e abbiamo giocato bene con fiducia e coraggio. Così possiamo vincere tutte le partite".

Perché questo coraggio non lo mettete tutte le domeniche?

"Non lo so, è stata una stagione molto difficile. Dobbiamo prendere fiducia, ogni partita dobbiamo mostrare questo".

Cosa dovete fare al ritorno per passare il turno?

"Restare positivi e provare a vincere ogni gara".